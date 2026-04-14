Massa, papà ucciso davanti al figlio. Il cognato: "Gli hanno rotto l'osso del collo"

"È un momento molto difficile, come si può immaginare. Dal punto di vista fisico ho una frattura sotto il ginocchio, però a pesare è soprattutto il dolore che provo per la morte del mio amico": lo ha detto in un'intervista a Repubblica Gabriele Tognocchi, cognato di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso da una baby gang davanti a suo figlio di 11 anni nel centro di Massa. Tra l'altro Gabriele è un super testimone di quanto accaduto perché era lì con Giacomo al momento dell'aggressione. "Eravamo in centro a Massa con lui, mia sorella Sara, la sua compagna, e i nostri figli. Mi sono reso conto che stava discutendo con questi ragazzini, che diventavano sempre più aggressivi. Così mi sono avvicinato. Volevo difenderlo", ha raccontato al quotidiano.

Alla fine è stato aggredito pure lui: "Mi sono trovato addosso più persone. Mentre mi difendevo ho visto Giacomo in ginocchio, che veniva colpito. L’hanno buttato a terra, lo hanno picchiato e gli hanno rotto l’osso del collo". A suo dire, dunque, sarebbe falsa la ricostruzione secondo cui la vittima avrebbe battuto la testa a terra dopo un colpo: "È falso e gli esami lo chiariranno. Lo hanno ammazzato di botte loro. Gli sono saltati addosso, lo hanno fatto finire per terra, lo hanno preso a calci e pugni. Il tutto sotto gli occhi di suo figlio. Si rende conto? Il bimbo ha visto morire il suo babbo in quel modo".