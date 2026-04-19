Meteo, Mario Giuliacci avverte gli italiani: 25 aprile, cambia tutto

L’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da condizioni di instabilità dovute all’ingresso di correnti fresche orientali e al passaggio di un fronte temporalesco. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, tra lunedì 20 e martedì 21 aprile il tempo si presenterà variabile soprattutto sulle regioni del Centro-Nord e lungo il versante adriatico.
Nel dettaglio, la giornata di lunedì vedrà precipitazioni diffuse in particolare sul Triveneto e sulle regioni centrali, con la possibilità di fenomeni anche a carattere temporalesco e locali grandinate. Martedì lo scenario resterà simile: rovesci e temporali interesseranno nuovamente le Alpi e gran parte delle aree adriatiche, con sconfinamenti anche su Toscana e Umbria. Si tratterà comunque di fenomeni generalmente rapidi e intermittenti, alternati a pause asciutte, tali da non compromettere l’intera giornata.
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Una svolta più decisa è attesa a partire da mercoledì 22 aprile, quando l’alta pressione tornerà a espandersi sull’Italia, favorendo un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il sole tornerà protagonista su gran parte del Paese e le temperature subiranno un progressivo aumento, riportandosi su valori più miti e gradevoli. Farà eccezione la Puglia, dove persisterà una certa variabilità, accompagnata da venti freschi settentrionali che manterranno il clima leggermente più instabile rispetto al resto della Penisola. Ma nel ponte del 25 aprile le condizioni meteo dovrebbero risultare nel complesso favorevoli per attività all’aperto e spostamenti.