Dossieraggio, perquisizioni in corso a Roma: inchiesta sulla "Squadra Fiore"

È in corso a Roma un’inchiesta della Procura su una presunta centrale di spionaggio abusiva chiamata Squadra Fiore, che per anni avrebbe operato nella capitale come una struttura parallela ai Servizi di intelligence. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di una rete composta da elementi legati alla vecchia gestione dei Servizi, imprenditori e ambienti politici, capace di gestire attività illegali di raccolta informazioni grazie a rapporti diretti all’interno dell’intelligence.

La Procura di Roma, con il procuratore aggiunto Stefano Pesci e i pm Vittorio Bonfanti e Alessia Natale, sta eseguendo perquisizioni che riguardano anche la società Maticmind, fondata dall’imprenditore Carmine Saladino (che lo scorso anno ha ceduto le sue quote).