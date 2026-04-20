Strani compensi e corsi fantasma: le zone grige dell'opera non sono solo al San Carlo

Il caso del Teatro San Carlo non è una semplice vicenda napoletana. Se le accuse saranno confermate, siamo davanti a qualcosa di diverso: non un incidente, ma un possibile metodo. La cronaca, intanto, è chiara. La Procura di Napoli indaga su una dozzina di persone per ipotesi che vanno dalla truffa al peculato, con al centro circa duecentomila euro erogati sotto forma di masterclass, seminari e attività didattiche che, secondo gli inquirenti, non si sarebbero svolte. Un sistema che, sempre secondo l’accusa, avrebbe consentito di giustificare compensi altrimenti difficili da inquadrare. Ma il punto non è la masterclass in sé. Il punto è che la masterclass diventa, all’occorrenza, il luogo perfetto dove travestire un compenso. Una copertura elegante, culturalmente inattaccabile, difficile da verificare. In una parola: perfetta. Chi conosce il mondo dell’Opera sa che questo non è un fulmine a ciel sereno, perché da anni, dentro i teatri, circolano pratiche che abitano una zona grigia fatta di elasticità, consuetudine e reciproca convenienza.

Non è un caso che già un’altra indagine- la cosiddetta “Spartito” - avesse acceso i riflettori su rapporti opachi tra vertici teatrali, agenzie e scritture artistiche. Un fascicolo nato nel 2020 sul Teatro Regio di Torino che coinvolse, tra gli altri, l’allora sovrintendente William Graziosi e che prese avvio anche da segnalazioni provenienti dall’ambiente degli agenti lirici. Un procedimento nel quale sono circolati nomi importanti del settore, a conferma di quanto il perimetro fosse tutt’altro che marginale. Trasferito poi ad Ancona - dove, tra rinvii e complessità procedurali, è arrivato a un’udienza nel gennaio 2026 senza che da allora emergano sviluppi pubblici significativi. E questo, forse, è già di per sé un segnale.

Il nodo vero è qui. Nel teatro lirico il problema non è solo quanto si paga, ma come lo si paga. Esiste una parte visibile- il cachet dichiarato- e una parte che può diventare invisibile, assorbita in altre voci: attività formative, consulenze, progetti paralleli. Tutto formalmente plausibile e spesso difficilmente contestabile.

Accanto a questo, esiste un altro livello, più delicato: quello delle relazioni “scambistiche”. Non sempre si tratta di reati, ma troppo spesso emerge un ecosistema di reciproca utilità, una sorta di “do ut des” non scritto: io scritturo te, tu mi apri un circuito; io ti sostengo qui, tu mi sostieni altrove. Una dinamica che non ha bisogno di essere illegale per essere problematica. E poi c’è la zona opaca dei costi di produzione: allestimenti, scenografie, riprese, noleggi. Terreni complessi, dove il confine tra costo reale, costo dichiarato e valore percepito può diventare molto elastico. È un ambito che richiede trasparenza.

Attenzione: il sistema dell’Opera è fatto anche di eccellenze straordinarie, professionalità altissime, dedizione autentica. Ma proprio per questo, le zone grigie pesano di più. Perché qui non si parla solo di cultura. Si parla di fondi pubblici, di governance, di controlli. Le fondazioni lirico-sinfoniche vivono dentro un sistema finanziato e vigilato dallo Stato. E quando emergono meccanismi opachi - reali o presunti - non siamo più nel pettegolezzo di settore, ma in un problema di amministrazione pubblica. Il caso del Teatro San Carlo non è un punto di arrivo. È un inizio. Perché quando si comincia a guardare dentro certi meccanismi, raramente si trova un episodio isolato. Più spesso, si scopre un sistema. E viene spontaneo chiedersi quanto ancora resti sotto la superficie - e se qualcuno avrà davvero interesse a farlo emergere.