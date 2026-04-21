Silvia Salis, il carrello sbanda: attimi di terrore in cantiere

Attimi di paura al cantiere del Sestuplicamento del Nodo di Genova, dove era attesa Silvia Salis. Un guasto a un mezzo d'opera del consorzio Cociv ha bloccato la visita della prima cittadina, il cui obiettivo era quello di l’avanzamento dei due nuovi binari tra Genova Piazza Principe e Genova Brignole. A bordo del mezzo, oltre alla Salis, il viceministro Edoardo Rixi, il Commissario per l’Alta velocità Calogero Mauceri e l'AD di RFI Aldo Isi. Il veicolo, un carrello ferroviario da cantiere dotato di posti a sedere, era appena partito dalla stazione Principe Sotterranea per un breve viaggio nelle nuove gallerie che porteranno a Brignole aggiungendo due nuovi binari ai quattro già presenti. Le persone che erano in piedi hanno subito un forte contraccolpo al momento del blocco del mezzo. Tra queste anche la sindaca che si trovava in piedi nella cabina di pilotaggio. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e a piedi sono usciti dalla galleria.