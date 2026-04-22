Strage sul Lago Maggiore, "l'Iran dietro la morte degli 007 italiani"

Ora il velo è squarciato, dietro il naufragio della Gooduria, affondata il 28 maggio 2023 nelle acque del Lago Maggiore, si nascondeva una missione segreta degna di un romanzo di spionaggio. A bordo non c’erano turisti, ma 007 italiani e israeliani impegnati a fermare Teheran. Obiettivo: impedire all’Iran di “ottenere armi avanzate”.

A far luce è il capo del Mossad, David Barnea, durante una cerimonia ufficiale. E le sue parole - riportate dal Messaggero - gelano il sangue: quella tempesta improvvisa potrebbe non essere stata affatto naturale.

Dietro il maltempo, il sospetto è pesantissimo: una mano esterna, forse i servizi iraniani, avrebbe scatenato il caos per eliminare i presenti. Tre morti, ufficialmente vittime del naufragio: gli agenti Claudio Alonzi, Tiziana Barnobi e l’israeliano noto come M., capo della missione. Morì affogata insieme agli 007 anche la russa Anya Bozhkova, moglie dello skipper Claudio Carminati. Quest'ultimo, armatore e comandante della barca, all'inizio dell'estate 2024 ha patteggiato 4 anni di pena per naufragio colposo davanti al gup del Tribunale di Busto Arsizio. “Un agente del Mossad… è stato ucciso all’estero durante operazioni contro l’Iran”, ha dichiarato Barnea. Ucciso, non morto. Una parola che cambia tutto. E poi c’è l’operazione “Leone Ruggente”. “I miei pensieri e il mio cuore erano colmi di orgoglio…”, ha aggiunto il numero uno del Mossad, sottolineando come quella missione abbia inciso “in modo significativo” nella campagna contro Teheran. Tradotto: quella riunione sul lago non era un dettaglio, ma un tassello chiave. Intanto resta una scia di ombre.