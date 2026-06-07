Garlasco, la mamma di Stasi rompe il silenzio: "Dove andrò con Alberto quando tutto finirà"

Dopo 19 anni di sostanziale silenzio sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il figlio Alberto Stasi, Elisabetta Ligabò, in un'intervista a Repubblica, racconta di aver vissuto l’ultimo anno con grande attesa e fiducia nei nuovi magistrati e investigatori, nella speranza che emerga finalmente la verità. I nuovi elementi emersi nell’indagine su Andrea Sempio, afferma, rafforzano una convinzione che non ha mai abbandonato: l’innocenza del figlio. Ribadisce infatti che, se lei o il marito avessero avuto anche solo un minimo sospetto nei confronti di Alberto, lo avrebbero accompagnato personalmente dai carabinieri.

Pur ammettendo che la condanna del 2014 aveva incrinato la sua fiducia nella giustizia, oggi esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Procura. Alla domanda sugli attacchi ricevuti in questi anni, risponde senza esitazioni: "Me ne sono accorta, sì. Una cosa vergognosa, dal mio punto di vista. Imbarazzante. Evidentemente non vogliono che si venga a sapere come sono andate le cose".

Ligabò racconta anche di percepire un cambiamento nell’opinione pubblica, che oggi le manifesta vicinanza e solidarietà attraverso incontri quotidiani, messaggi e lettere. Sottolinea di non essersi mai sentita isolata a Garlasco e di aver continuato a vivere con discrezione, affrontando anche la gestione del negozio di famiglia dopo la morte del marito Nicola, avvenuta nel 2013.

Ricorda con affetto Chiara Poggi, descrivendola come una ragazza sorridente e gentile, ancora presente nei suoi pensieri e nelle sue preghiere. Evita invece di commentare i rapporti con le famiglie Poggi e Sempio. Infine, guardando al futuro e al ritorno definitivo di Alberto a casa, confida: "Siamo già andati sulla tomba di mio marito Nicola. Penso che andremo al cimitero da Chiara".