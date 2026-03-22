L'amore di Marta, Giorgetti e il Trota. Parlamentari runner

Mentre la Lega piange il suo fondatore (oggi il funerale di Umberto Bossi nell’abbazia di Pontida), Marta Fascina ricorda il suo Silvio. La fidanzata del Cavaliere è tornata a farsi sentire non solo per commemorare il Senatùr. Giovedì, con un post su Instagram, la parlamentare ha postato una foto felice di lei e Berlusconi accompagnata dalle note di “Nessuno te lo ha detto mai” di Gigi D’Alessio. Si tratta di uno scatto che ritrae la coppia davanti a un piatto di bresaola e scaglie di parmigiano sul tavolo del salottino di un jet privato. Fascina, ultima compagna nella vita dell’ex presidente del Consiglio, ha voluto ricordare così i quattro anni dalla cerimonia che pur senza senza effetti religiosi né civili, cristallizzò comunque la sua unione con il capo di Forza Italia. «Ci sono giorni che passano e giorni che sono destinati a durare per sempre! Buon anniversario amore mio! Uniti per l’eternità SM», è il messaggio che accompagna la fotografia. Matteo Salvini ha messo un cuoricino.

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L’abbraccio tra Giancarlo Giorgetti e Renzo Bossi resterà tra le immagini più toccanti dell’addio al fondatore del Carroccio. Il ministro dell’Economia è stato forse il primo a recarsi a Gemonio per l’ultimo saluto al Senatùr. Alle 9 del mattino era già a casa di Umberto. Ad accoglierlo, visibilmente commosso, il Trota. All’interno, la moglie Manuela Marrone e gli altri figli di Bossi. Tra le immagini del passato, invece, Renata Polverini vuole ricordare quella del 6 ottobre 2010: lei, allora presidente della Regione Lazio, che imbocca il Senatùr in piazza a Roma dopo che è stata siglata la pace della pajata. Fine di Roma ladrona.