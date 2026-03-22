L'amore di Marta, Giorgetti e il Trota. Parlamentari runner

Mentre la Lega piange il suo fondatore (oggi il funerale di Umberto Bossi nell’abbazia di Pontida), Marta Fascina ricorda il suo Silvio. La fidanzata del Cavaliere è tornata a farsi sentire non solo per commemorare il Senatùr. Giovedì, con un post su Instagram, la parlamentare ha postato una foto felice di lei e Berlusconi accompagnata dalle note di “Nessuno te lo ha detto mai” di Gigi D’Alessio. Si tratta di uno scatto che ritrae la coppia davanti a un piatto di bresaola e scaglie di parmigiano sul tavolo del salottino di un jet privato. Fascina, ultima compagna nella vita dell’ex presidente del Consiglio, ha voluto ricordare così i quattro anni dalla cerimonia che pur senza senza effetti religiosi né civili, cristallizzò comunque la sua unione con il capo di Forza Italia. «Ci sono giorni che passano e giorni che sono destinati a durare per sempre! Buon anniversario amore mio! Uniti per l’eternità SM», è il messaggio che accompagna la fotografia. Matteo Salvini ha messo un cuoricino.
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L’abbraccio tra Giancarlo Giorgetti e Renzo Bossi resterà tra le immagini più toccanti dell’addio al fondatore del Carroccio. Il ministro dell’Economia è stato forse il primo a recarsi a Gemonio per l’ultimo saluto al Senatùr. Alle 9 del mattino era già a casa di Umberto. Ad accoglierlo, visibilmente commosso, il Trota. All’interno, la moglie Manuela Marrone e gli altri figli di Bossi. Tra le immagini del passato, invece, Renata Polverini vuole ricordare quella del 6 ottobre 2010: lei, allora presidente della Regione Lazio, che imbocca il Senatùr in piazza a Roma dopo che è stata siglata la pace della pajata. Fine di Roma ladrona.
Ponte sullo stretto, Marta Fascina ricorda Silvio Berlusconi: "A te che lo hai sognato""A te amore mio, che lo hai pensato, che lo hai sognato, che lo hai promosso!!!". Marta Fascina, con tanto di ...
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Al Circo Massimo grandissimo successo per la due giorni di sport e benessere all’Expo Village della Maratona di Roma, sponsorizzata da Acea, con iscritti 36mila atleti e una presenza di ben 120mila partecipanti, tra amatori e spettatori. Tra chi ha deciso di cimentarsi nel percorso della Capitale anche una squadra di deputati italiani del Montecitorio Running Club, costituita dall’onorevole Fabrizio Benzoni e dai suoi colleghi Giulia Pastorella, Enrico Costa, Andrea Tremaglia, che correranno per la Fondazione Bambino Gesù Ets. Di solito c’è anche il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Possibile anche Francesco Filini, deputato di Fdi, che ha già corso alla mezza maratona di Ostia.
Berlusconi, il video di Marta Fascina per il 25 aprileUna scelta molto "politica", quella di Marta Fascina, che ha deciso di celebrare il 25 aprile pubblicando su I...
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Altra fortunata edizione (la sesta) di Women for women against violence, progetto fortemente voluto da Donatella Gimigliano per parlare di donne, storie di coraggio e prevenzione. Il programma è andato in onda ieri sera su Raiuno condotto da Arianna Ciampoli ed Elenoire Casalegno.