Taranto, "ho ammazzato mia moglie": poi la figuraccia con i poliziotti

Un uomo ha scatenato un massiccio intervento di emergenza a Taranto dichiarando al telefono: "Venite, ho ucciso mia moglie". La frase, pronunciata con tono agitato ma chiaro, è stata presa molto sul serio dalle forze dell’ordine. In pochi minuti, sul luogo indicato sono intervenute quattro volanti della Polizia di Stato, unità speciali dei Falchi, un’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco. Gli agenti hanno rapidamente individuato l’uomo ancora in strada, fermandolo senza che opponesse resistenza e mettendo in sicurezza l’area.

Contemporaneamente sono stati avviati accertamenti immediati per verificare la veridicità della segnalazione. Le verifiche hanno presto escluso qualsiasi omicidio: la donna indicata come vittima è stata rintracciata viva e in buone condizioni, senza segni di violenza o ferimento. È quindi emerso che l’allarme era completamente infondato.