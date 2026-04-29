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Taranto, "ho ammazzato mia moglie": poi la figuraccia con i poliziotti

mercoledì 29 aprile 2026
Taranto, "ho ammazzato mia moglie": poi la figuraccia con i poliziotti

1' di lettura

Un uomo ha scatenato un massiccio intervento di emergenza a Taranto dichiarando al telefono: "Venite, ho ucciso mia moglie". La frase, pronunciata con tono agitato ma chiaro, è stata presa molto sul serio dalle forze dell’ordine. In pochi minuti, sul luogo indicato sono intervenute quattro volanti della Polizia di Stato, unità speciali dei Falchi, un’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco. Gli agenti hanno rapidamente individuato l’uomo ancora in strada, fermandolo senza che opponesse resistenza e mettendo in sicurezza l’area.

Contemporaneamente sono stati avviati accertamenti immediati per verificare la veridicità della segnalazione. Le verifiche hanno presto escluso qualsiasi omicidio: la donna indicata come vittima è stata rintracciata viva e in buone condizioni, senza segni di violenza o ferimento. È quindi emerso che l’allarme era completamente infondato.

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Dalle indagini è risultato che l’uomo aveva contattato poco prima le forze dell’ordine per segnalare una presunta truffa ai danni del padre. Non vedendo arrivare subito le pattuglie, avrebbe deciso di inventare il falso omicidio per accelerare l’intervento delle autorità. Questo comportamento ha provocato un’inutile mobilitazione di mezzi e personale, distogliendo risorse da altre possibili emergenze reali.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura, dove è stato denunciato per procurato allarme, reato che punisce chi diffonde notizie false causando panico o interventi ingiustificati delle forze di emergenza.

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