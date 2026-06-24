Sondaggio Demopolis, "dal 42 all'11%": chi crolla in un anno e mezzo

Gli italiani stanno con Giorgia Meloni. Lo rivela il sondaggio condotto dall'Istituto Demopolis per Otto e mezzo, secondo cui, dopo l'acceso confronto a distanza con Donald Trump, la presidente del Consiglio ha guadagnato consensi.

La rilevazione mostra come la fiducia nei confronti della premier sia salita dal 38% al 40% in appena 48 ore, invertendo una fase di calo registrata nelle settimane precedenti. Un messaggio chiaro da parte degli italiani che evidentemente hanno apprezzato il coraggio con cui Meloni ha risposto alle offese del tutto inaspettate e gratuite di Donald Trump. Il cui apprezzamento, al contrario, è più basso che mai: se appena un anno e mezzo fa, a inizio mandato, il 42% degli italiani si dichiarava fiducioso nei confronti di Trump, ora quel numero è sceso all'11%.

Lo scontro tra il presidente americano e Meloni era scoppiato venerdì scorso, 19 giugno, quando il tycoon aveva attaccato la premier con queste parole: "Mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena, mi ha fatto pena. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle". Immediata la replica di Giorgia: "Sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, sono dichiarazioni totalmente inventate". Lo scontro si è poi prolungato nei giorni successivi, con continui botta e risposta fra i due, ai quali Meloni ha deciso di porre fine così: "Il caso per me è chiuso. Nessuno faccia iniziative di boicottaggio".