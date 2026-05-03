Garlasco, Andrea Sempio "ossessionato da quella ragazza". La bomba: "Io so chi è"

"Io so chi è quella ragaza". Angela Taccia, avvocato difensore e amica di lunga data di Andrea Sempio, prova a "salvare" il 38enne che rischia di finire a processo per il delitto di Garlasco. Secondo i pm di Pavia, ha agito da solo e non in concorso: avrebbe ucciso Chiara Poggi, la mattina del 13 agosto del 2007, perché la sorella del suo compagno di scuola Marco aveva rifiutato una sua avance sessuale.

Un ribaltone a cui si aggiungono, oggi, le indiscrezioni pubblicate da Corriere della Sera e Repubblica: tra 2009 e 2016 Sempio sarebbe stato un utente del blog per seduttori Italian Seduction Club con il nickname di "Andrea S": avrebbe postato oltre 3mila messaggi fra cui riferimenti all'ossessione per una ragazza "tra i 18 e i 20 anni".