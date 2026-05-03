Garlasco, Andrea Sempio "ossessionato da quella ragazza". La bomba: "Io so chi è"

"Io so chi è quella ragaza". Angela Taccia, avvocato difensore e amica di lunga data di Andrea Sempio, prova a "salvare" il 38enne che rischia di finire a processo per il delitto di Garlasco. Secondo i pm di Pavia, ha agito da solo e non in concorso: avrebbe ucciso Chiara Poggi, la mattina del 13 agosto del 2007, perché la sorella del suo compagno di scuola Marco aveva rifiutato una sua avance sessuale.
Un ribaltone a cui si aggiungono, oggi, le indiscrezioni pubblicate da Corriere della Sera e Repubblica: tra 2009 e 2016 Sempio sarebbe stato un utente del blog per seduttori Italian Seduction Club con il nickname di "Andrea S": avrebbe postato oltre 3mila messaggi fra cui riferimenti all'ossessione per una ragazza "tra i 18 e i 20 anni".
Andrea Sempio, spunta "Andreas": i suoi commenti choc sul forum "Italian Seduction"Spuntano oltre 3mila post che Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco avvenuto la mattina del ...
Anche Quarto Grado, andata in onda venerdì sera su Rete 4, aveva ripreso i contenuti di un lungo articolo pubblicato giovedì sulla rivista MOW che ha ipotizzato che 'Andrea S.' fosse proprio Sempio. Intervenendo nel programma condotto da Gian Luigi Nuzzi l'avvocata Taccia ha spiegato di sapere perfettamente chi sia la ragazza a cui facesse riferimento il suo assistito, che non si tratterebbe della 26enne uccisa il 13 agosto 2007 ma di una adolescente più giovane e di valutare se chiamarla a testimoniare.
Angela Taccia, "vediamo se chiamarla": Sempio, altra bomba in Procura"L'unica volta che mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20. D...
"Ero nella compagnia - le parole della legale -. Mi ricordo benissimo della ragazza di cui si era invaghito, era più piccola di noi. Non c'entra nulla con Chiara Poggi" Anche il termine "one-itis", ha aggiunto, non andrebbe letto solo come ossessione, ma come una forma intensa e immatura di innamoramento. Vedremo se chiamarla a testimoniare".
Garlasco, le frasi segrete di Sempio sullo stupro: "Il sogno di ogni mamma. In tenerà età..."Frasi pesanti, forse compromettenti. Sono quelle che Andrea Sempio, in arte "Andreas" era solito scrivere sott...
Repubblica riporta alcuni dei messaggi dell'indagato pubblicati sul forum. Nel 2014, sette anni dopo l'omicidio di Garlasco, scrive: "Mi sono innamorato solo una volta e, l'ho capito nel tempo, ero innamorato di una fantasia più che della ragazza in sé. Infatti la conoscevo appena". Nello stesso periodo 'Andrea S.' "si lasciò andare a una riflessione sullo stupro", riferisce il quotidiano. "Razionalmente può essere un orrore - scrive - ma, dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione, è una dimostrazione pratica della forza del maschio". "