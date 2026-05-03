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Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: "Fiumi di pioggi". Ecco quando

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domenica 3 maggio 2026
Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: "Fiumi di pioggi". Ecco quando

1' di lettura

Il fine settimana si preannuncia ancora all’insegna del bel tempo, grazie alla presenza dell’alta pressione che continuerà a garantire condizioni stabili e soleggiate su gran parte dell’Italia. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, nche se già nella giornata di domenica 3 maggio si inizieranno a intravedere i primi segnali di un lieve indebolimento dell’anticiclone, il sole resterà protagonista, accompagnato da temperature in aumento e localmente superiori alle medie stagionali, soprattutto al Centro-Nord.

Questa fase di stabilità, tuttavia, è destinata a interrompersi a breve. Una nuova perturbazione è infatti in avvicinamento e porterà un deciso cambiamento del tempo già nei primi giorni della prossima settimana, riportando piogge e condizioni più instabili su molte regioni. Nella giornata di lunedì 4 maggio il cielo si presenterà progressivamente più nuvoloso su gran parte del Paese, con schiarite che resisteranno principalmente all’estremo Sud. Le prime piogge interesseranno il Nord-Ovest e, successivamente, si estenderanno anche a Toscana, Lazio e Sardegna.

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Il peggioramento sarà più evidente martedì 5 maggio, quando le precipitazioni coinvolgeranno a tratti gran parte del Centro-Nord, oltre a Campania, nord della Puglia e Sardegna. La fase instabile proseguirà anche mercoledì 6 maggio, con piogge sparse soprattutto al Centro-Nord e sull’isola sarda. Si profila quindi un ritorno a condizioni più tipicamente variabili, con l’ombrello che tornerà protagonista dopo un weekend dal sapore quasi estivo.

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