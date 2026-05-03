Garlasco, Matone incastra Sempio: "Anche se l'ossessione non fosse per Chiara..."

"Queste acquisizioni fatte dai carabinieri servono a inquadrare a 360 gradi qual è la personalità dell'indagato. Non serve dimostrare che l'ossessione era per Chiara Poggi. Quello che conta è che esista un'ossessione nei confronti di un essere di sesso femminile in un periodo temporale vicino a quello della commissione dell'omicidio. Hanno una valenza relativa, ma fino a un certo punto, perché sono molto, molto utili". A parlare è Simonetta Matone, che è intervenuta sulle nuove scoperte riguardo ad Andrea Sempio, il nuovo indagato per il caso del delitto di Garlasco.

"Se si dispiegano ben quattro magistrati - ha proseguito -, di cui due al culmine della loro carriera, e se questi soggetti lavorano indefessamente e segretamente senza mai indire una conferenza stampa o far trapelare nulla e ciò che noi riusciamo a sapere ora è soltanto in virtù del fatto che è stato disposto l'interrogatorio dell'indagato, secondo me hanno molto di più di quello che noi possiamo immaginare".