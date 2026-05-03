Garlasco, Matone incastra Sempio: "Anche se l'ossessione non fosse per Chiara..."

"Queste acquisizioni fatte dai carabinieri servono a inquadrare a 360 gradi qual è la personalità dell'indagato. Non serve dimostrare che l'ossessione era per Chiara Poggi. Quello che conta è che esista un'ossessione nei confronti di un essere di sesso femminile in un periodo temporale vicino a quello della commissione dell'omicidio. Hanno una valenza relativa, ma fino a un certo punto, perché sono molto, molto utili". A parlare è Simonetta Matone, che è intervenuta sulle nuove scoperte riguardo ad Andrea Sempio, il nuovo indagato per il caso del delitto di Garlasco.
"Se si dispiegano ben quattro magistrati - ha proseguito -, di cui due al culmine della loro carriera, e se questi soggetti lavorano indefessamente e segretamente senza mai indire una conferenza stampa o far trapelare nulla e ciò che noi riusciamo a sapere ora è soltanto in virtù del fatto che è stato disposto l'interrogatorio dell'indagato, secondo me hanno molto di più di quello che noi possiamo immaginare".
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E ancora: "Questa non è una partita nella quale si tifa per una squadra o per l'altra. Io ho sempre sostenuto che, in presenza di due assoluzioni e di una richiesta del procuratore generale" di allora "in cui si chiede il rigetto del ricorso perché elementi al di là di ogni ragionevole dubbio su Alberto Stasi non ci sono, io penso che qualcosa in questa vicenda secondo me non ha funzionato".