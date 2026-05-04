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Si finge cieco per incassare la pensione: chiama i vigili nel traffico, finisce male

lunedì 4 maggio 2026
Si finge cieco per incassare la pensione: chiama i vigili nel traffico, finisce male

1' di lettura

È diventata virale la somiglianza con una celebre scena del film “Benvenuti al Sud”, ma questa volta non si tratta di finzione. Ai Castelli Romani, un uomo di 60 anni è riuscito per anni a fingersi cieco assoluto dal 2018, percependo indebitamente la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento per un totale di circa 104.000 euro. I soldi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Roma nell’ambito di un’indagine partita da alcune segnalazioni ambigue.

L’uomo, che aveva ottenuto il pass per disabili da apporre sull’auto, è stato scoperto dopo aver chiamato personalmente i vigili urbani per denunciare comportamenti scorretti di altri automobilisti. Il paradosso è evidente: come poteva un cieco assoluto guidare l’auto e notare con precisione le infrazioni altrui? Questo episodio ha fatto scattare i sospetti e ha portato all’avvio di pedinamenti mirati.Le indagini hanno confermato che l’uomo non aveva alcuna disabilità visiva. Tra le prove raccolte emergono fatti eclatanti: nel 2020 ha regolarmente rinnovato la patente di guida, e nel 2024 ha addirittura presentato domanda per ottenere il porto d’armi sportivo.

Tutti comportamenti incompatibili con la condizione di cecità assoluta dichiarata.Al termine dell’attività investigativa, il 60enne è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato. La Procura ha disposto il sequestro delle somme percepite illegalmente negli anni.

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