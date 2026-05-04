Garlasco, "saranno interrogati anche Marco Poggi le sorelle Cappa": lo scoop del Tg1

Oltre ad Andrea Sempio, per il delitto di Chiara Poggi, saranno interrogati anche Marco Poggi e le sorelle Paola e Stefania Cappa. Secondo i social del Tg1, sarebbero state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio al fratello e alle due cugine della vittima. A quanto si apprende, i tre saranno ascoltati in Procura come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine di Garlasco, ormai arrivata alle battute finali.
Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è stato convocato dagli inquirenti per mercoledì 6 maggio. Solo domani però i suoi avvocati decideranno come comportarsi. Non è detto, infatti, che l'indagato risponderà, anche perché al momento non ha in mano quasi nessuno dei documenti raccolti in oltre un anno di accertamenti. La sua posizione si è complicata dopo che negli ultimi giorni sono emersi migliaia di messaggi scritti tra il 2009 e il 2016 sul forum “Club di seduzione italiana”.
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Per l'avvocato Cataliotti si sta assistendo a "una strumentale mostrizzazione di Andrea Sempio, nell'imminenza dell'interrogatorio che lo riguarda". Un tentativo fondato "sulla sua partecipazione a un forum che nulla ha a che vedere nè con l'omicidio né con la possibilità di ascrivere ai post di Andrea Sempio una personalità allineata con l'ipotesi che abbia commesso quell'omicidio".
Garlasco: oltre a Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le sorelle Cappa.— Tg1 (@Tg1Rai) May 4, 2026
Notificati dai Carabinieri di Milano gli inviti a comparire al fratello di Chiara Poggi e a Paola e Stefania Cappa. I 3 saranno ascoltati in Procura come persone informate sui fatti.#Tg1 pic.twitter.com/CSNMRJNZ3T