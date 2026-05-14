Sempio, la nuova intercettazione sul video intimo: "Chiara si sposta..."

Un passaggio in particolare all'interno delle intercettazioni farebbe pensare ai pm che Andrea Sempio abbia visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi. L'audio è del 7 giugno ed è ora agli atti dell’inchiesta. "La storia del video è stata… è stata… il video… lo devo aspettare da un momento all’altro… ok… cioè Chiara… lei nel video sembrava proprio… (incomprensibile)… si è spostata… (incomprensibile)… si…". È la mattina del 7 giugno 2025, l'attuale indagato per l'omicidio di Garlasco è in macchina e parla da solo. In questa intercettazione ambientale il 38enne secondo la procura di Pavia parla ancora dei video e della vittima.

Un passaggio che per gli inquirenti confermerebbe, ancora una volta dopo l’altro audio del 14 aprile in cui si faceva riferimento alla "pennetta" e alle "tre chiamate", che Sempio abbia visto i video intimi della vittima. Tema che per gli investigatori racchiuderebbe il movente del delitto.