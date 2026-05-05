Garlasco, il messaggio choc di Sempio: "Calcio in testa e l'arma per difendersi"

Il testo del messaggio recita: "La mentalità che porta ad armarsi in vista di un grande ipotetico pericolo da cui difendersi è la stessa mentalità che porta ad infierire ad oltranza, a dare quel calcio in testa che non serve o ad usare un’arma per difendersi finendo per combinare un qualche casino... perché se poi quello si rialza, se spuntano gli amici, se si muove ancora, ero da solo etc. è una mentalità che nasce dalla mancanza di controllo sulla situazione. Si può avere il controllo durante una situazione d’emergenza?".

E prosegue: "Iniziate a vedervi come potenziali predatori, come aggressori, cercate le opportunità, valutate come sfruttare l’ambiente, gli oggetti, il buio, gli angoli morti, come fingervi indifesi per attirare i predatori… un po’ come le piante carnivore".

L'avvocato Cataliotti, riferendosi ai più di tremila messaggi postati da Sempio su quel forum, ha affermato: "Non hanno niente a che vedere con l'omicidio". Ma non è la prima volta che le parole scritte dal 38enne descrivono un uomo molto diverso rispetto a quello che appare spesso in pubblico. E attirano particolarmente l'attenzione. In questo caso è stata la trasmissione Mattino 5 a riportare il "messaggio incriminato", notando una particolare congruenza con la modalità d'esecuzione ricostruita dalle indagini.