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Garlasco, il messaggio choc di Sempio: "Calcio in testa e l'arma per difendersi"

martedì 5 maggio 2026
Garlasco, il messaggio choc di Sempio: "Calcio in testa e l'arma per difendersi"

2' di lettura

Spunta un nuovo messaggio pubblicato da Andrea Sempio sul forum "Club di seduzione italiana". Un messaggio che, più di altri, desta un certo interesse. Il 25 dicembre 2015, Sempio - riconosciuto ora come l'assassino di Chiara Poggi dalla nuova inchiesta dei pm di Pavia - scriveva, sotto lo pseudonimo di "Andreas", parole che sembrano descrivere piuttosto bene la dinamica dell'omicidio di Garlasco ricostruita dai pm. 

Il testo del messaggio recita: "La mentalità che porta ad armarsi in vista di un grande ipotetico pericolo da cui difendersi è la stessa mentalità che porta ad infierire ad oltranza, a dare quel calcio in testa che non serve o ad usare un’arma per difendersi finendo per combinare un qualche casino... perché se poi quello si rialza, se spuntano gli amici, se si muove ancora, ero da solo etc. è una mentalità che nasce dalla mancanza di controllo sulla situazione. Si può avere il controllo durante una situazione d’emergenza?".

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E prosegue: "Iniziate a vedervi come potenziali predatori, come aggressori, cercate le opportunità, valutate come sfruttare l’ambiente, gli oggetti, il buio, gli angoli morti, come fingervi indifesi per attirare i predatori… un po’ come le piante carnivore". 

L'avvocato Cataliotti, riferendosi ai più di tremila messaggi postati da Sempio su quel forum, ha affermato: "Non hanno niente a che vedere con l'omicidio". Ma non è la prima volta che le parole scritte dal 38enne descrivono un uomo molto diverso rispetto a quello che appare spesso in pubblico. E attirano particolarmente l'attenzione. In questo caso è stata la trasmissione Mattino 5 a riportare il "messaggio incriminato", notando una particolare congruenza con la modalità d'esecuzione ricostruita dalle indagini.

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