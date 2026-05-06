Garlasco, la mossa dei pm: cosa hanno fatto ascoltare a Marco Poggi

In particolare hanno citato la compatibilità del suo profilo Y con il Dna sulle unghie della 26enne uccisa, oggetto della perizia di Denise Albani in incidente probatorio, e ' l'impronta 33 ': la palmare non insanguinata sulla parete destra delle scale che conducono in cantina nella villetta di via Pascoli dove fu rinvenuto il cadavere e che la Procura attribuisce a Sempio sulla base di una consulenza di parte contestata dalla difesa. Marco Poggi, persona offesa in questo procedimento così come i genitori, avrebbe risposto di non credere alla colpevolezza dell'amico di gioventù. Ha detto di aver letto le trascrizioni dell'incidente probatorio che riportano un quadro differente rispetto a quello prospettato dall'accusa.

A Marco Poggi sarebbero stati fatti ascoltare alcuni audio in cui Andrea Sempio parla da solo che sono agli atti dell'inchiesta sul delitto di Garlasco . È quanto avvenuto oggi, durante la sua audizione come testimone, tenuta quasi in contemporanea con la convocazione in Procura a Pavia del 38enne indagato per l'omicidio del 13 agosto 2007. Secondo quanto apprende LaPresse le pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano avrebbero anche sottolineato al fratello della vittima di essere in possesso di elementi robusti contro Sempio.

Nella perizia genitoco-dattiloscopica Albani ha stimato da "moderatamente forte" a "forte e moderato" le probabilità che sulle unghie di Chiara Poggi ci sia una traccia mista (doppio profilo maschile), parziale (incompleta) e aplotipica (Y) che è statisticamente compatibile con la linea paterna dell'indagato ma è insufficiente a identificare "un singolo soggetto" e che allo stato delle "conoscenze" della "comunità scientifica internazionale" non si saprà mai, se quelle tracce si trovino "sotto o sopra" le unghie, da "quale dito" provengano, come si siano depositate, perché ciò sia avvenuto, se con una "contaminazione" o per "trasferimento", "diretto o mediato", e "quando" ciò sarebbe avvenuto.