Andrea Sempio, Angela Taccia sbotta sulle intercettazioni: "Commentava le trasmissioni"

"Commentava le trasmissioni. I pm volevano che confessasse? Non può confessare quello che non ha fatto". Lo ha detto l'avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, spiega così le intercettazioni rivelate dal Tg1 nel pomeriggio, captate nell'auto del cliente e amico nell'aprile del 2025 che per la Procura di Pavia indicano il tentativo di approccio (sempre negato in precedenza) verso Chiara Poggi, uccisa nella sua abitazione di Garlasco la mattina del 13 agosto del 2007. A Sky Tg24 Taccia ha aggiunto: "Siamo perplessi di quello che è uscito. Prima di trarre le conclusioni vogliamo ascoltare le varie intercettazioni audio. Noi non abbiamo sentito intercettazioni, sono stati esposti alcuni elementi a carico di Sempio". La legale ha concluso: "Andrea non ha mai visto video intimi di Chiara Poggi", come invece emergerebbe da quegli audio, che i pm avrebbero sottoposto anche a Marco Poggi, fratello minore di Chiara e amico di Sempio, interrogato a sua volta in mattinata ma a Mestre.

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Il 14 aprile 2025 Sempio è in auto e parla da solo. La cimice nell'auto cattura le parole del ragazzo che ammette di avere tentato un approccio proprio dopo aver visto quei video intimi e di essere stato respinto da Chiara. "Ho visto il video di Alberto e di Chiara", rivela nel suo soliloquio in auto il ragazzo, a circa un mese dal giorno in cui ha saputo delle nuove indagini su di lui. Il Tg1 riporta l'audio: "Delle tre chiamate lei ha detto...'non ci voglio parlare con te (imitando una voce femminile) e era tipo io gli ho detto 'riusciamo a vederti (riferendosi alla propria risposta, ndr) (poi imitando voce femminile) e lei mi ha messo giù. E ha messo giù il telefono. Ah ecco che fai la dura (ride, ndr) ma io non l'ho mai vista in questo modo, l'interesse non era reciproco, cazzo. Lei dice 'Non l'ho più trovato' il video (con tono di voce tutto sbagliato) poi (modificando la propria voce) 'io ho portato il video'". E ancora: "Anche lui lo sa Perché ho visto... dal suo cellulare...Perché Chiara non... con quel video e io ce l'ho (voce bassa) dentro la penna, va bene un cazzo".

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Lo scenario sarebbe dunque ben diverso da quello raccontato da Sempio. Il 38enne infatti ha sempre affermato di aver chiamato per sbaglio a casa Poggi per sapere se Marco Poggi fosse in casa e di aver parlato per pochi secondi con Chiara, chiedendo quando sarebbe tornato il fratello.

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