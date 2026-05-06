Sempio intercettato, "ho visto il video di Chiara e Alberto": un documento sconvolgente

Al termine del nuovo interrogatorio in Procura a Pavia, Andrea Sempio viene letteralmente travolto da una serie di indiscrezioni che potrebbero comprometterne la posizione. "Ho visto il video di Chiara e Alberto", dice il 37enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco, in una intercettazione di cui riferisce il Tg1 sui suoi canali social.

Inoltre nel post si spiega che Sempio, in un'altra intercettazione, parlando da solo, avrebbe detto di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto: "Non ci voglio parlare con te", attaccando il telefono.

Per la procura di Pavia e i carabinieri di Milano sarebbe questa l'intercettazione che incastra Sempio. Il 14 aprile 2025 l'amico di gioventù di Marco Poggi, fratello minore di Chiara, è in auto, parla da solo, siamo a circa un mese dal giorno in cui ha saputo delle nuove indagini su di lui.

Una cimice nella macchina cattura le parole del ragazzo che di fatto lo smentiscono che aveva detto di aver chiamato per sbaglio casa Poggi per sapere se c'era il fratello Marco e di aver parlato pochi secondi con Chiara chiedendo quando sarebbe tornato. In realtà, da quanto scrivono i carabinieri negli atti, le parole registrate dalla microspia dicono il contrario. Sempio parlando tra sé e sé tra l'altro dice: "Lei ha detto... 'non ci voglio parlare con te' (imitando una voce femminile)".

E ancora: "Era tipo io gli ho detto 'riusciamo a vederci?''. E poi "imitando voce femminile", aggiunge: "Lei mi ha messo giù… E ha messo giù il telefono… ah ecco che fai la la dura (ride, ndr) ma io non l'ho mai vista in questo modo, l'interesse non era reciproco, c***zo. Lei dice 'non l'ho più trovato' il video (con tono di voce tutto sbagliato) poi (modificando la propria voce) io ho portato il video'. e ancora: 'anche lui lo sa… perché ho visto… dal suo cellulare… perché Chiara non… con quel video e io ce l'ho (voce bassa) dentro la penna, va bene un c***zo".