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Garlasco, Venditti indagato per corruzione: rumors, la settimana della svolta?

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venerdì 8 maggio 2026
Garlasco, Venditti indagato per corruzione: rumors, la settimana della svolta?

2' di lettura

È alle battute finali l'inchiesta della Procura di Brescia sulla presunta corruzione della famiglia di Andrea Sempio nei confronti dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti "per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio" nella prima indagine su Garlasco e sull'omicidio di Chiara Poggi. I pm bresciani Donato Greco e Alessio Bernardi la prossima settimana riceveranno l'informativa finale della Polizia giudiziaria e poi firmeranno la chiusura indagini per poi decidere se archiviare o procedere con la richiesta di rinvio a giudizio.

Un'inchiesta che si basa soprattutto sul pizzino trovato in un quaderno rubrica a casa della famiglia Sempio con la scritta: 'Venditti gip archivia per 20-30 euro' mentre sul retro del foglio si legge: 'Se archivia indaggine (scritta proprio con due g), non può essere indagato per lo stesso motivo il Dna'. La Procura di Brescia ipotizza che sia stato Giuseppe Sempio, il padre di Andrea che risulta indagato come corruttore, a versare quella "somma indebita di denaro nell'ordine di 20-30mila euro" all'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. 

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"Non è certo con delle suggestioni mediatiche che si può modificare la realtà dei fatti. Adesso accade con delle registrazioni di un anno fa dei soliloqui dell'indagato mentre sentiva delle trasmissioni o dei podcast e sinceramente tutto mi pare fuorché un dato confessorio", ha spiegato l'avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, in un video in cui ribadisce che sono chiari gli elementi a carico di Alberto Stasi nella sentenza definitiva e ha sottolineato che Andrea Sempio viene "braccato e intercettato", ma è "una persona che veramente sembra non aver alcuna attinenza con il delitto" di Chiara Poggi.

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