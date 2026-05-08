Garlasco, "Alberto Stasi basito": Sempio intercettato, cosa emerge sul video intimo di Chiara

"Basito" per le intercettazioni di Andrea Sempio, che in auto parla da solo ammettendo di aver visto il video intimo di Chiara Poggi e di aver telefonato alla ragazza chiedendole di vederla. Alberto Stasi, secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera, ha vissuto con sconcerto le notizie provenienti dalla Procura di Pavia e dalla seconda inchiesta per l'omicidio di Garlasco, che vede Sempio indagato per l'omicidio di Chiara e che potrebbe portare alla revisione del processo del fidanzato della vittima condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Una svolta che sarebbe clamorosa e che ridarebbe un nuovo orizzonte a Stasi: non tanto per l'entità della pena da scontare (al netto degli sconti, finirebbe il 22 ottobre 2028, quindi sarebbe relativamente vicina) quanto per la riabilitazione totale della sua figura. L'ex studente della Bocconi, che si è sempre professato innocente e che era stato assolto in primo grado e in Appello, prima del ribaltone, ha saputo degli sviluppi attraverso un sms della sua legale Giada Bocellari. "Le lacrime, una rapida cena a casa di un amico e il rientro nella sua cella del carcere di Bollate", così secondo il Corsera avrebbe "festeggiato" la notizia.

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Stasi, raggiunto poi telefonicamente dal suo avvocato, viene descritto come "commosso e allibito, e con la voglia di capire di più". Giovedì mattina, davanti ai giornali, ha poi realizzato pienamente quello che sta emergendo. Quindi si è visto in Brera, a Milano, con la Bocellari. "Un pranzo di aggiornamento, per capire cosa succederà adesso". Ai suoi difensori Stasi avrebbe ribadito "di non avere la più vaga idea che qualcuno potesse aver avuto accesso a quei video e che Chiara non gli aveva mai neanche lontanamente fatto intendere che potesse essere accaduto". Alberto "non usava quel pc e non sapeva, all'epoca, neppure dove conservasse i loro filmini privati".

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