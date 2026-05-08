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Andrea Sempio e il video-hot di Chiara Poggi: "Solo chi ha visto poteva saperlo"

venerdì 8 maggio 2026
Andrea Sempio e il video-hot di Chiara Poggi: "Solo chi ha visto poteva saperlo"

2' di lettura

"Commentava le trasmissioni". Angela Taccia, avvocato di Andrea Sempio, ha spiegato così le intercettazioni che mettono in seria difficoltà il suo assistito. Si tratta di soliloqui in cui, nell'aprile dell'anno scorso, il 38enne, come riporta un atto di inchiesta pubblicato sui social del Tg1, ammette di aver visto il video di Chiara Poggi e Alberto Stasi e ricorda la sua proposta mal respinta dalla vittima di vedersi. E ancora: "Era tipo io gli ho detto 'riusciamo a vederci?'. E poi ancora aggiunge: "Lei mi ha messo giù… E ha messo giù il telefono… ah ecco che fai la dura (ride, ndr) ma io non l’ho mai vista in questo modo, l’interesse non era reciproco, caz...o. Lei dice “non l’ho più trovato” il video (con tono di voce tutto sbagliato) poi (modificando la propria voce) io ho portato il video». E ancora: «anche lui lo sa… perché ho visto… dal suo cellulare… Perché Chiara non… con quel video e io ce l’ho (voce bassa) dentro la penna, va bene un caz...o".

Un dettaglio però non è passato inosservato agli investigatori. Il motivo? Fino a non si era mai parlato dei video sulla pendrive. Chiara - ricostruisce il Corriere della Sera - li aveva copiati e poi cancellati. Ma solo chi li ha visti su quel supporto poteva sapere della loro esistenza. Un dettaglio? No, un elemento inedito secondo gli inquirenti. Sempio aveva sempre ripetuto che quelle chiamate erano state fatte per errore in cerca dell’amico Marco, fratello della vittima.

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Intanto commenta anche Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, gli ultimi sviluppi sul delitto di Garlasco. "Di primo acchito, quando l'ho letta sono sobbalzata perché punta su un paio di passaggi che sono fondamentali. Se fosse confermato il testo dell'intercettazione e non fosse stata isolata, sarebbe agghiacciante e a quel punto l'obiettivo sarebbe quello di tirar fuori dal carcere Alberto Stasi il prima possibile".  Sulla possibilità di costituirsi parte civile dichiara: "Per la costituzione di parte civile ci vogliono dei presupposti. Alberto era il fidanzato della vittima. Il danno che si può chiedere in sede penale è un danno da reato, quindi non tutta una serie di altri danni che nel caso Stasi ha comunque patito. Quindi vedremo e valuteremo".

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