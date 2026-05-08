Andrea Sempio, il passaggio-chiave per i pm: "Libero di... bel cu***"

Prima i colpi al volto, sferrati mentre Chiara Poggi era ancora in piedi. Poi la caduta a terra, con la vittima che cerca di fuggire a quella furia, ma lui la raggiunge. È la nuova ricostruzione del delitto di Garlasco contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini notificato dalla Procura di Pavia ad Andrea Sempio, accusato dell’omicidio della ventiseienne avvenuto il 13 agosto 2007. Per i pm, dopo una breve colluttazione, Sempio avrebbe colpito Chiara «in regione frontale sinistra e zigomatica destra», facendola cadere. Quindi l’avrebbe trascinata verso la porta della cantina. Qui la ragazza avrebbe tentato ancora di reagire, mettendosi carponi, ma sarebbe stata raggiunta da almeno altri tre o quattro colpi alla testa, tali da farle perdere i sensi. A quel punto il corpo sarebbe stato spinto lungo le scale e colpito ancora alla nuca con almeno quattro o cinque colpi, «nonostante la stessa fosse già incosciente». In tutto almeno dodici lesioni tra cranio e volto, che per la Procura descrivono «l’efferatezza dell’azione omicidiaria». Secondo l’anatomopatologa Cristina Cattaneo, sono due le possibili fasce orarie del delitto: tra le 9.12 e le 9.58 e tra le 9.58 e le 11.25. La Procura di Pavia mette così nero su bianco la sua nuova verità: a uccidere Chiara sarebbe stato Andrea Sempio, l’amico del fratello, respinto dopo un approccio sessuale. Al 38enne vengono contestate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. L’avviso di conclusione delle indagini, firmato dalla Procura guidata da Fabio Napoleone, rappresenta il passaggio più delicato dell’inchiesta bis sul delitto di 19 anni fa e apre ora la strada alla richiesta di processo.

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Nelle pagine dell’informativa depositata agli atti c’è soprattutto il racconto di un’indagine diventata capillare, che negli ultimi mesi ha passato al setaccio ogni oggetto riconducibile a Sempio, ai suoi amici e ai familiari. Non soltanto dna, tabulati, telefoni e computer: i carabinieri hanno sequestrato decine di quaderni, agende, taccuini, block notes, fogli manoscritti, supporti digitali, vecchi cellulari, dvd, hard disk e perfino appunti sparsi conservati nei cassetti di casa. L’elenco dei sequestri colpisce per quantità e dettaglio. Gli investigatori catalogano almeno quindici tra agende, quaderni e taccuini attribuiti direttamente a Sempio, fogli strappati e appunti sparsi. In uno dei taccuini compare un foglio manoscritto che inizia con le parole «libero di» e termina con un riferimento esplicito al «bel culo», passaggio evidenziato dagli investigatori tra gli elementi ritenuti significativi per delineare la personalità dell’indagato.

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