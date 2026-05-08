Andrea Sempio, il passaggio-chiave per i pm: "Libero di... bel cu***"

Prima i colpi al volto, sferrati mentre Chiara Poggi era ancora in piedi. Poi la caduta a terra, con la vittima che cerca di fuggire a quella furia, ma lui la raggiunge. È la nuova ricostruzione del delitto di Garlasco contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini notificato dalla Procura di Pavia ad Andrea Sempio, accusato dell’omicidio della ventiseienne avvenuto il 13 agosto 2007.
Per i pm, dopo una breve colluttazione, Sempio avrebbe colpito Chiara «in regione frontale sinistra e zigomatica destra», facendola cadere. Quindi l’avrebbe trascinata verso la porta della cantina. Qui la ragazza avrebbe tentato ancora di reagire, mettendosi carponi, ma sarebbe stata raggiunta da almeno altri tre o quattro colpi alla testa, tali da farle perdere i sensi. A quel punto il corpo sarebbe stato spinto lungo le scale e colpito ancora alla nuca con almeno quattro o cinque colpi, «nonostante la stessa fosse già incosciente». In tutto almeno dodici lesioni tra cranio e volto, che per la Procura descrivono «l’efferatezza dell’azione omicidiaria». Secondo l’anatomopatologa Cristina Cattaneo, sono due le possibili fasce orarie del delitto: tra le 9.12 e le 9.58 e tra le 9.58 e le 11.25.
La Procura di Pavia mette così nero su bianco la sua nuova verità: a uccidere Chiara sarebbe stato Andrea Sempio, l’amico del fratello, respinto dopo un approccio sessuale. Al 38enne vengono contestate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. L’avviso di conclusione delle indagini, firmato dalla Procura guidata da Fabio Napoleone, rappresenta il passaggio più delicato dell’inchiesta bis sul delitto di 19 anni fa e apre ora la strada alla richiesta di processo.
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Nelle pagine dell’informativa depositata agli atti c’è soprattutto il racconto di un’indagine diventata capillare, che negli ultimi mesi ha passato al setaccio ogni oggetto riconducibile a Sempio, ai suoi amici e ai familiari. Non soltanto dna, tabulati, telefoni e computer: i carabinieri hanno sequestrato decine di quaderni, agende, taccuini, block notes, fogli manoscritti, supporti digitali, vecchi cellulari, dvd, hard disk e perfino appunti sparsi conservati nei cassetti di casa. L’elenco dei sequestri colpisce per quantità e dettaglio. Gli investigatori catalogano almeno quindici tra agende, quaderni e taccuini attribuiti direttamente a Sempio, fogli strappati e appunti sparsi. In uno dei taccuini compare un foglio manoscritto che inizia con le parole «libero di» e termina con un riferimento esplicito al «bel culo», passaggio evidenziato dagli investigatori tra gli elementi ritenuti significativi per delineare la personalità dell’indagato.
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Tra il materiale sequestrato ai familiari e agli amici compare anche un’agenda del 2006-2007 con «appunti sull’omicidio di Chiara Poggi» attribuiti alla nonna di Mattia Capra, altro nome entrato nel radar investigativo. E ancora, tre telefoni cellulari, pendrive, macchine fotografiche, decine di Cd-Rom e dvd. Tra gli oggetti repertati c’è perfino una fotografia di Andrea Sempio con i capelli lunghi pubblicata dalla Provincia Pavese poche ore dopo il delitto in via Pascoli. E ancora: file audio e video della trasmissione Le Iene contenente 57 file audio e video dedicati a Garlasco e copie forensi di account Gmail, Facebook, Instagram e cloud riconducibili agli indagati e alle persone attenzionate. Agli atti ci sarebbero anche ricerche di Sempio che mostrano il suo interesse verso «omicidi, decapitazioni e predatori sessuali». Per i pm, Andrea Sempio avrebbe inoltre sottratto foto e video intimi dai telefoni delle amiche. «Ho sognato di accoltellare qualcuno» scrive poi in un appunto. Poi ci sono manoscritti e testi musicali appartenuti all’amico di Sempio morto suicida, oltre a una nota del Nucleo investigativo di Milano del luglio 2020 con un appunto scritto a mano: «Già stato audito ma i carabinieri si sono dimenticati di chiedere a Sempio dove fosse la mattina dell’omicidio».
C’è un foglio con appunti che inizia con... “come” e finisce con “dna”. Sempio scrive tanto, appunta tutto. Ma parla anche da solo, in auto. Gli inquirenti ritengono decisive le conversazioni captate nella sua vettura, attraverso una microspia installata mesi fa in questa ultima indagine. Audio in parte ancora inediti nei quali il 38enne, parlando da solo mentre guida, farebbe riferimento ai video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, a telefonate precedenti al delitto e a un approccio respinto dalla ragazza. Frasi sconnesse, spesso criptiche, ma che per la Procura raccontano un’ossessione maturata negli anni.
Poi c’è il ruolo di Marco Poggi, fratello della vittima, descritto dagli investigatori secondo una anticipazione del Tg1 come «ostile» e impegnato in una «costante difesa d’ufficio di Andrea Sempio». Il fratello della vittima avrebbe cambiato versione più volte sulla frequentazione della casa di Sempio e anche sui video intimi di Alberto e Chiara. «Io capisco che fate il vostro lavoro» dice Marco durante l’interrogatorio del 20 maggio 2025 - però in questa situazione mi state influenzando» (...) «non so cosa rispondere perché se do una risposta poi questo scrive ... omissis...non riesco neanche a finire la frase».