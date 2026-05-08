Garlasco, la contraddizione che può segnare la fine per Sempio: cosa filtra

Per la Procura di Pavia il quadro si sta componendo. E il nome indicato dagli inquirenti per l’omicidio di Chiara Poggi è quello di Andrea Sempio. Questo, ricostruendo gli elementi raccolti nell’inchiesta riaperta sul delitto di Garlasco. L'inchiesta ora è chiusa e i pm non hanno dubbi: "A uccidere Chiara è stato Sempio".

Tra i punti ritenuti più pesanti dagli investigatori – si legge sul Messaggero - c’è il monologo registrato in auto, nel quale Sempio parla di un presunto rifiuto sessuale ricevuto da Chiara, arrivando a imitare la voce della ragazza. Per gli inquirenti quel passaggio si aggiunge a una serie di “elementi convergenti” considerati sufficienti per chiedere il rinvio a giudizio del 38enne.