Sempio "ha pagato 100 euro per tre foto intime di un'amica"

Tasselli fondamentali per delineare la psicologia di Sempio, che si è sempre detto lontano da Chiara, senza alcun interesse né rapporto con la sorella dell'amico. Una versione che lo stesso Andrea avrebbe smentito parlando tra sé e sé in auto, intercettato il 14 aprile del 2025 quando sapeva già di essere indagato da un mese. In quell'audio, Sempio ammetteva di aver visto il video intimo di Chiara e di averle telefonato, chiedendo di vedersi, e di essere stato respinto dalla ragazza.

In questo senso, sono significative anche le fantasie estreme annotate nelle sue agende. Sempio descriverebbe i propri "sogni" notturni come un "protagonista violento" dedito a stupri e omicidi. I pm fanno riferimento in particolare agli estratti da un'agendina Moleskine degli anni 2019-2020-2021. "Sogna che accoltella delle persone", riportano i militari il "sunto" di quegli appunti. Il 18 ottobre 2020 "sogna una bionda che usa il taser su di lui, ma lui le salta addosso e le apre la faccia". Il 3 gennaio di nuovo "sogna che accoltella". Il 6 giugno "sogna che stupra" una ragazza che viene indicata con un nome di battesimo. Elementi che, visti nel loro insieme, confermerebbero l'interesse morboso dell'indagato per "il satanismo, gli omicidi, gli assassini, i predatori sessuali, la violenza sulle donne, i cadaveri e la decapitazione, l'esame autoptico e i fenomeni cadaverici".