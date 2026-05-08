Andrea Sempio, il papà intercettato disintegra l'alibi: "Lo scontrino lo hai fatto tu!"

"Perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu! ". Dalle carte in mano alla Procura di Pavia emerge anche una intercettazione ambientale risalente al 22 ottobre scorso: a parlare è Giuseppe Sempio , padre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007. Papà Sempio si rivolge alla moglie Daniela Ferrari , che sarebbe dunque se quello che il marito dice è vero l'autrice materiale dello scontrino in un parcheggio di Vigevano fatto la mattina del delitto.

"La donna afferma: adesso c'è un familiare che dice che lo scontrino non lo ha fatto né Andrea né i suoi familiari", parole a cui il marito replica: "Come fa ad averlo? Gliel'ha dato lui? (ride), non so! Chi è che gliel'ha dato? Cioè, la domanda da fargli è quella lì... vabbé.. .estremizzare le cose che comunque poi sono cag***te perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu!".

"E' colpa mia, gli ho detto io di tenere lo scontrino, gli ho rovinato la vita all'Andrea... Ho rovinato io la vita", aggiungeva tra le lacrime la madre. "Ma cosa stai dicendo? - la rassicurava il padre - ma chiunque l'avrebbe tenuto, se tieni tutti gli scontrini del mondo... non ricominciare... (incomprensibile)... stai tranquilla...". E ancora: "Ma robe da matti.. che manica di diabolici... lo scontrino... l'ha documentato! Va bene! Fammi vedere! Ma pazzesco! Un familiare! Testimoni! Escono testimoni come..". "A Garlasco ci sono più testimoni che abitanti", replicava la mamma dell'indagato.