Andrea Sempio, lo scoop del Tg1 sulla fascia oraria dell'omicidio: la prova regina?

La fascia oraria, un ulteriore dettaglio che potrebbe chiudere il cerchio intorno ad Andrea Sempio. Nel fascicolo redatto dalle forze dell'ordine c'è scritto che l'omicidio di Chiara Poggi potrebbe essere stato commesso tra le 9:12 e le 9:58 prima che Andrea Sempio chiamasse a telefono un amico. Secondo ipotesi la 26enne sarebbe stata colpita tra le 9:58 e le 11:25 quando all'allora diciannovenne arrivò sul telefonino una chiamata dei suoi genitori. Nella relazione finale dei carabinieri entrambe le fasce sono ritenute compatibili con le analisi dei contenuti gastrici della vittima. E questo potrebbe inchiodare definitivamente Andrea Sempio e, allo stesso tempo, scagionare Alberto Stasi.

Intanto è arrivata la replica circa le notizie uscite su una sua intercettazione."Non è certo con delle suggestioni mediatiche che si può modificare la realtà dei fatti. Adesso accade con delle registrazioni di un anno fa dei soliloqui dell'indagato mentre sentiva delle trasmissioni o dei podcast e sinceramente tutto mi pare fuorché un dato confessorio", ha spiegato l'avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, in un video in cui ribadisce che sono chiari gli elementi a carico di Alberto Stasi nella sentenza definitiva e ha spiegato che Andrea Sempio viene "braccato e intercettato", ma è "una persona che veramente sembra non aver alcuna attinenza con il delitto" di Chiara Poggi.