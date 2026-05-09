Alberto Stasi scoppia a piangere: "Sono basito per le frasi sul video"

Alberto Stasi ha pianto davanti alle nuove carte dell’inchiesta su Garlasco. La notizia che Andrea Sempio possa finire a processo lo ha raggiunto mentre era al lavoro, in regime di semilibertà, in un’azienda milanese. Un messaggio della sua avvocata, poi la telefonata. «Era basito», raccontano i legali. Diciannove anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi e una condanna definitiva di 16 sulle spalle (a oggi ne ha scontati dieci), il caso che sembrava chiuso torna a riaprirsi davanti ai suoi occhi.
La svolta investigativa della Procura di Pavia ha cambiato il baricentro dell’inchiesta. Intercettazioni ambientali, nuove analisi e verbali depositati stanno spingendo gli investigatori verso una rilettura profonda del delitto del 13 agosto 2007. E insieme agli elementi che riguardano Sempio, emergono riflessioni pesantissime dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano sulla condanna dell’ex studente della Bocconi. Nelle annotazioni investigative si parla apertamente di una «suggestione creata in fase processuale e cavalcata mediaticamente in tutti questi anni». Un giudizio durissimo, quasi inedito, perché mette nero su bianco il sospetto che il verdetto contro Stasi sia maturato dentro un clima mediatico e giudiziario più che su prove reali.
Garlasco, "Le versioni dei Poggi si mischiano a quelle di Sempio": l'informativa dei carabinieriC’è un passaggio considerato centrale nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco: la presunta commistion...
I militari definiscono «contraddittori» molti degli elementi che portarono alla condanna. E si soffermano sulla bicicletta nera attribuita a Stasi, per anni ritenuta centrale nell’impianto accusatorio. Secondo gli investigatori, la “Holland” sequestrata non sarebbe compatibile con quella descritta dalla testimone che disse di averla vista davanti alla villetta di via Pascoli la mattina del delitto. Da qui la conclusione annotata nelle relazioni: alcuni passaggi della vicenda appaiono «paradossali» e «francamente incomprensibili». Stasi ha appreso gli sviluppi attraverso la sua legale Giada Bocellari. Poco dopo i due si sono incontrati a pranzo nel centro di Milano. Sarebbe stato soprattutto un passaggio delle intercettazioni attribuite a Sempio a colpirlo profondamente: il riferimento è ai video intimi tra lui e Chiara Poggi, evocati dallo stesso indagato in un soliloquio in auto, captato dalle cimici installate dagli investigatori. Ora la difesa valuta la richiesta di sospensione della pena, in attesa dell’ eventuale revisione del processo. «Se il quadro dovesse consolidarsi, potremmo chiederla», spiegano gli avvocati.