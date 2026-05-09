Ore 14, Garofano fa a pezzi l'intercettazione di Sempio: "Attenzione agli NC!"

Le intercettazioni ambientali e telefoniche possono rappresentare un elemento investigativo importante, ma la loro interpretazione richiede prudenza, soprattutto quando l’audio risulta parzialmente incomprensibile. Un principio tornato al centro del dibattito dopo le indiscrezioni sulla presunta "confessione" attribuita ad Andrea Sempio nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi.

A intervenire è il generale Luciano Garofano, oggi consulente della famiglia Sempio, che invita alla massima cautela. "Premesso che tutti quanti noi abbiamo bisogno di vedere gli atti, questo è fondamentale", ha dichiarato Garofano, ricordando che le notizie circolate derivano solo da un brogliaccio, cioè da un riassunto delle intercettazioni e non dalla trascrizione completa e ufficiale.