Ore 14, Garofano fa a pezzi l'intercettazione di Sempio: "Attenzione agli NC!"

Le intercettazioni ambientali e telefoniche possono rappresentare un elemento investigativo importante, ma la loro interpretazione richiede prudenza, soprattutto quando l’audio risulta parzialmente incomprensibile. Un principio tornato al centro del dibattito dopo le indiscrezioni sulla presunta "confessione" attribuita ad Andrea Sempio nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi.
A intervenire è il generale Luciano Garofano, oggi consulente della famiglia Sempio, che invita alla massima cautela. "Premesso che tutti quanti noi abbiamo bisogno di vedere gli atti, questo è fondamentale", ha dichiarato Garofano, ricordando che le notizie circolate derivano solo da un brogliaccio, cioè da un riassunto delle intercettazioni e non dalla trascrizione completa e ufficiale.
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Secondo quanto riferito dall’avvocata Angela Taccia, nel documento sono presenti numerosi “NC”, abbreviazione per indicare i passaggi “non comprensibili”.Garofano sottolinea che questo aspetto non può essere sottovalutato: "L’interpretazione di audio di cattiva qualità può portare a errori incredibili". L’ex comandante del RIS ha evidenziato come parole frammentarie o disturbate possano essere facilmente travisate o ricostruite in modo errato.Il generale ha inoltre espresso perplessità sul fatto che, almeno da quanto emerso finora, ad Andrea Sempio non sarebbe stato fatto ascoltare direttamente il contenuto dell’intercettazione considerata rilevante dagli inquirenti.