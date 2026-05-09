Garlasco, le carte dei carabinieri: "Ecco il movente di Sempio, come si è innescato il delitto"

Negli atti dell’inchiesta della Procura di Pavia viene esplicitato il movente che avrebbe portato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi. Secondo i carabinieri e i pm, il movente è il seguente: "In quei video intimi, espliciti, tra Alberto Stasi e Chiara Poggi, è verosimile si inneschi il movente del delitto: l'infatuazione, la probabile prospettiva sessuale proiettata su Chiara nell'assunto che il girato rappresentasse esso stesso la prova della disinibizione, l'approccio approfittando dell'assenza di Marco e del fatto che la ragazza in quei giorni di agosto fosse sola a casa, il rifiuto, il tentativo di presenza, la reazione di Chiara e la furia omicida per un effetto domino".

Questa ricostruzione, pur riconoscendo una “quota di suggestione”, è sorretta da elementi oggettivi emersi dall’analisi del pc di Chiara. La consulenza informatica ha infatti accertato che Sempio ebbe accesso al computer della ragazza almeno il 20 luglio 2007 e che nella sua cartella privata era visibile il video “1 Maggio”.