Famiglia Poggi, le clamorose telefonate notturne: cosa sta emergendo

Nell'inchiesta della procura di Pavia che accusa Andrea Sempio dell'omicidio di Chiara Poggi hanno un ruolo di rilievo alcune telefonate notturne, chiamate effettuate proprio da Sempio alla casa della famiglia Poggi. Telefonate che hanno innescato una serie di sospetti. Gli investigatori, infatti, ritengono quei contatti un elemento significativo nel nuovo filone d'indagine. Uno dei passaggi chiave emerge da un'intercettazione del 9 febbraio 2017. In auto, Andrea Sempio è insieme ai genitori Giuseppe e Daniela e si parla di un colloquio con il legale. A un certo punto il padre osserva: "Addirittura loro hanno trovato telefonate dell'Andrea di sera tardi". La madre, sorpresa, domanda: "Come le telefonate dell'Andrea?". E il figlio spiega: "Praticamente 'sti investigatori, praticamente sono andati a ripescare dei vecchi tabulati dove io, tipo nove mesi prima, chiamavo verso l'una di notte".

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A quel punto i genitori chiedono chiarimenti: "E chi chiamavi verso l'una di notte?". Sempio replica: "Io in teoria chiamavo casa dei Poggi verso l'una, Però, mi fa, mi dice (l'avvocato ndr.): Non è che Marco aveva chiamato a casa tramite il tuo cellulare? Probabilmente sì, però non mi ricordo se io gli avevo prestato il mio cellulare. Può essere, chi c... si ricorda". Secondo gli investigatori, dalle conversazioni intercettate emergerebbero due aspetti rilevanti. Il primo è che "Andrea Sempio sin dalla sera del 9 febbraio era a conoscenza di alcuni aspetti ed elementi che venivano riportati nell'istanza e dei relativi allegati presentata dalla difesa di Stasi". Il secondo riguarda invece il padre Giuseppe: "Per ammissione del padre, Giuseppe, erano già a conoscenza quantomeno dagli argomenti e delle domande che gli sarebbero state fatte".

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