Marco Poggi sul punto di crollare davanti ai pm: "Assurdo. C'è una sola spiegazione..."

Gli audio e le intercettazioni di Andrea Sempio scuotono anche Marco Poggi. Anche se il fratello di Chiara, la vittima dell'omicidio di Garlasco che per i pm di Pavia sarebbe stata uccisa proprio da Sempio, continua a difendere l'amico. Eppure, durante l'interrogatorio, si apprende ora, Marco Poggi si è lasciato andare a un duro sfogo: "Mi sembra folle, è tutto surreale", ha affermato. Parole che, in una certa misura, sembrano confermare che un dubbio si sia instillato anche in lui, ferma restando l'esasperazione per il fatto di essere ancora coinvolto nella vicenda.

A riaprire interrogativi e tensioni sono alcune conversazioni captate dagli investigatori, nelle quali Sempio, parlando da solo mentre si trova in auto, pronuncia frasi considerate significative. In uno degli audio, infatti, dice che "lei nel video sembrava proprio… si è spostata", parole che secondo chi indaga farebbero pensare alla visione di un filmato collegato a Chiara Poggi.