Racchettoni in spiaggia? Attenzione vi può costare 10.000 euro

Giocare a racchettoni sulla spiaggia può trasformarsi da passatempo estivo in un problema giudiziario. Lo conferma una sentenza della Cassazione che ha condannato definitivamente un padre e una figlia per lesioni colpose gravi.

L’episodio risale al 2015 in Salento. Durante una partita con una pallina da tennis, uno dei due giocatori ha colpito in pieno volto un altro bagnante, provocandogli il distacco della retina e un indebolimento permanente della vista all’occhio sinistro. Nonostante le immediate scuse, i soccorsi e le cure mediche, la vicenda si è conclusa in tribunale.Il giudice di Pace e il Tribunale di Lecce avevano condannato i due a una multa di 516 euro ciascuno e al pagamento di una provvisionale di 10mila euro in favore della vittima. Padre e figlia hanno fatto ricorso in Cassazione contestando, tra le altre cose, la mancanza di una perizia medico-legale certa, il ritardo della vittima nel recarsi in ospedale e l’entità del risarcimento.

La Suprema Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che l’intervento chirurgico subito dalla vittima e la documentazione medica dimostrano chiaramente il nesso causale con il colpo ricevuto. Inoltre, è stata riconosciuta la “lunga sofferenza fisica e psicologica” patita dal bagnante.Oltre alla multa e al risarcimento, padre e figlia dovranno versare 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende e sostenere le spese processuali.La sentenza ribadisce un principio chiaro: anche in contesti ricreativi come la spiaggia, chi gioca con palline o oggetti deve usare la necessaria prudenza per non mettere a rischio l’incolumità altrui.