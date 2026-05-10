Napoli, sette mesi di dolori lancinanti. La scoperta: cosa c'era dentro al suo corpo

Una donna di 53 anni, originaria di Casandrino ma residente in provincia di Piacenza, ha scoperto solo dopo sette mesi di sofferenze atroci che dentro il suo addome erano state dimenticate un paio di forbici chirurgiche a seguito di un intervento in una clinica privata a Napoli.La paziente era stata sottoposta a un intervento di addominoplastica lo scorso ottobre. L’operazione sembrava riuscita, ma da subito la donna aveva iniziato a provare dolori lancinanti e malessere continuo.

Nonostante i forti disturbi, solo pochi giorni fa una TAC ha rivelato l’incredibile errore: un paio di forbici in acciaio erano rimaste all’interno del suo corpo per oltre 200 giorni, mettendo gravemente a rischio la sua vita.Immediatamente ricoverata all’Ospedale Fatebenefratelli di Napoli, la 53enne è ora in attesa di un nuovo intervento chirurgico per rimuovere il corpo estraneo.La donna ha sporto denuncia alla Polizia e si è affidata all’avvocato Francesco Petruzzi e alla Fondazione Domenico Caliendo, l’associazione nata in memoria del bambino morto per un trapianto di cuore fallito.

Attraverso i suoi legali, la paziente intende ottenere giustizia per un errore definito gravissimo.Il caso solleva seri interrogativi sui protocolli di sicurezza e sul conteggio degli strumenti chirurgici nelle sale operatorie. La magistratura dovrà ora accertare le responsabilità di quanto accaduto e valutare le conseguenze di quella che appare come una grave negligenza professionale, che ha trasformato un intervento estetico in un vero e proprio incubo durato sette mesi per la vittima.