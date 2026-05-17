Salim El Koudri davanti ai pm: la scelta dell'aggressore, cosa filtra dalla procura

Salim El Koudri, il 31enne autore della strage di via Emilia a Modena, ha scelto di non rispondere agli inquirenti. Ieri sera, nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al pubblico ministero di turno, El Koudri si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giovane, fermato per strage e lesioni aggravate, è difeso dall’avvocato d’ufficio Francesco Cottafava, il quale ha fatto sapere di non aver ancora potuto visionare gli atti del procedimento.

La scelta del silenzio arriva a meno di 24 ore dal drammatico episodio in cui El Koudri ha lanciato la sua auto contro i passanti in pieno centro, ferendo gravemente otto persone, una delle quali ha subito l’amputazione di entrambe le gambe.Secondo quanto emerso finora, le indagini si stanno concentrando sul profilo psichiatrico del 31enne, che era in cura presso il Centro di salute mentale di Castelfranco Emilia fino al 2024.