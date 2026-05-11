Garlasco, il pizzino inquietante di Sempio: "Apparire come vittima"

Vittima di un gossip giudiziario, mediatico e nero, o carnefice che ha studiato tutto nei minimi dettagli? È ciò che da mesi la Procura di Pavia sta cercando insistentemente di capire su Andrea Sempio, nella nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. E tracciandone un profilo che appare quantomeno borderline. Tanti gli elementi raccolti nell’indagine su di lui: gli appunti sulle donne, i fogli buttati nella spazzatura, i file sulla violenza, le frasi intercettate in auto e il timore che “quel video” potesse saltare fuori da un momento all’altro.
Il quadro descritto dai magistrati è pesante. Per chi indaga esistono “solidi elementi” sul presunto tentativo di approccio sessuale rifiutato dalla ragazza, sulla possibilità che Sempio avesse visto i video intimi di Chiara e del fidanzato Alberto Stasi, sull’assenza di un alibi e sulle tracce biologiche trovate sotto le unghie della vittima. A questo si aggiunge l’impronta palmare attribuita all’indagato sul muro delle scale della villetta di via Pascoli a Garlasco. Quando pochi giorni fa (il 6 maggio, ndr) viene convocato dai pm, Sempio sceglie di non rispondere. Ma gli investigatori recuperano altro materiale che considerano rilevante. In un sacchetto della spazzatura gettato lontano da Garlasco trovano fogli scritti a mano. Su uno compaiono annotazioni considerate compatibili con la scena del delitto: “cane”, “campanello”, “finestra da fuori”, fino alla frase “Tv che ripete assassino”.
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Sul retro, invece, appunti sulle tecniche di seduzione: “L’80% non danno segnali ma puoi sedurre”. E ancora: “Approcciare le ragazze è condizione necessaria, ma non sufficiente”. E, soprattutto, c’è quel precedente inquietante: l'interrogatorio lampo del 10 febbraio 2017 nell'ambito del procedimento poi archiviato dall'aggiunto Mario Venditti. Ebbene, il giorno prima Sempio, intercettato in auto, in uno dei suoi ormai famigerati soliloqui si prepara in modo sospetto e dice: “Dare una risposta e in più dobbiamo metterci dentro anche un paio di Frau. Devi convincere... a dare tutto questo. Lo scopo non è andare lì e rispondere, lo scopo è fare la vittima”. Non è finita, perché nelle carte dell’inchiesta finiscono anche file trovati nell’hard disk dell’indagato. Uno è intitolato “Genesi dell’aggressione predatoria”, un altro riguarda Issei Sagawa, autore di uno stupro e omicidio in Giappone. In un commento riportato dagli atti, Sempio definisce quella vicenda “una storia d’amore”. Tutti elementi che non fanno di Sempio un assassino, ma rafforzano il quadro accusatorio impiantato su di lui.