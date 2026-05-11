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Alberto Stasi, il dubbio che lo tormenta: "Proprio dove ho scavalcato, non mi torna..."

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lunedì 11 maggio 2026
Alberto Stasi, il dubbio che lo tormenta: "Proprio dove ho scavalcato, non mi torna..."

2' di lettura

"Sono a completa disposizione". Alberto Stasi si è volontariamente sottoposto al colloquio con Fabio Napoleone, procuratore capo di Pavia. L'interrogatorio risale al 20 maggio 2025, quando l'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi ha risposto alle domande in procura a differenza del nuovo indagato Andrea Sempio. "Lei può essere una delle fonti — ha spiegato Napoleone — determinate cose lei non le ha dette, perché era concentrato sul dover rispondere su una sua responsabilità". Secondo lui, Stasi può essere fondamentale per la nuova indagine perché possiede "una conoscenza diretta di determinate cose su cui per noi occorre fare chiarezza. Io sono una persona molto leale e corretta eh!". 

"Ma lei, ha mai maturato dentro di lei un sospetto su questa persona?", ha chiesto Fabio Napoleone. "Mi aveva personalmente incuriosito, insospettito la questione dello scontrino, mi aveva lasciato un po' sorpreso, perché io normalmente non conservo uno scontrino del parcheggio per anni e lo esibisco al bisogno", la replica di Stasi. "Le ha mai parlato di Sempio?", altra domanda. Stessa risposta: "No, no...". 

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A un certo punto dell'interrogatorio, Alberto Stasi si è lasciato andare a una piccola riflessione mai emersa in precedenza. "Una cosa che non mi sono mai spiegato — ha detto l'ex bocconiano — è il pezzetto del muretto di cinta rotto. Praticamente nel punto in cui io ho sostanzialmente scavalcato... ma non l'ho rotto io e i carabinieri, credo, abbiano detto di non averlo rotto loro, anche i genitori avevano detto che alla loro partenza il muro era intatto. Secondo me, lì... cioè, qualcuno può avere anche scavalcato".

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