Garlasco, Alberto Stasi: "Cosa mi ha chiesto Marco Poggi dopo la morte di Chiara"

Cosa sapeva Alberto Stasi del rapporto (presunto) tra Chiara Poggi e Andrea Sempio? Nulla, stando alle ammissioni dello stesso fidanzato, finora unico condannato per l'omicidio della ragazza la mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco. Stasi sta scontando 16 anni di carcere a Bollate, se l'inchiesta contro Sempio a Pavia dovesse proseguire con il rinvio a giudizio dell'amico di gioventù di Marco Poggi, fratello minore della vittima, i suoi legali hanno già preannunciato la richiesta di sospensione del carcere, sorta di antipasto di una possibile, clamorosa revisione del processo.

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Dalle carte dell'inchiesta di Pavia su Sempio, emerge come i pm il 20 maggio 2025 chiedono a Stasi una sua ricostruzione sul possibile movente sessuale di Sempio, che avrebbe visto il video intimo tra Chiara e Alberto. "Non sapevo che i video intimi fossero circolati", ha spiegato l'ex studente della Bocconi. Chiara, peraltro "non ha mai fatto" riferimenti alle telefonate ricevute da Sempio al telefono di casa di via Pascoli, nei giorni precedenti all'omicidio. Né gli ha mai raccontato delle presunte avances di Sempio.

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Ricorda però che Marco, dopo il delitto, gli domandò dei video intimi: "Mi chiese soltanto se era vero, come se fosse una richiesta di conferma da parte mia". Segno che quel dettaglio, i video privati, era già di dominio pubblico perlomeno nella cerchia delle conoscenze di Chiara e Alberto.

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Altro elemento importante nel delineare questa volta la scena del crimine, la ricostruzione sulla villetta la mattina della tragedia: "Ricordo che non ho acceso nessun interruttore. Però poi mi hanno detto che una luce era accesa perché hanno detto che gli operatori del 118 non avevano azionato interruttori, quindi evidentemente una, forse quella delle scale, era già stata accesa".