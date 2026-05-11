Garlasco, "dove hanno trovato la macchia di sangue a C": la macabra scoperta

Questa traccia si inserisce in un quadro più ampio ricostruito dagli esperti. Il killer, dopo aver aggredito la ragazza, si sarebbe fermato sul cosiddetto “gradino zero” a osservare il corpo di Chiara a terra, come suggerito da un’impronta di tacco che indica uno stazionamento preciso. È emerso anche lo stampo di un palmo sinistro lasciato sul bordo della pozza di sangue all’ingresso: le dimensioni sono compatibili con una mano maschile adulta e non corrisponderebbero a quelle di Chiara.Le gocce di sangue sulle scale della cantina indicano che l’assassino ha portato via l’arma insanguinata, ma sorprendentemente non ci sono tracce ematiche vicino alla porta d’uscita. Per gli investigatori questo suggerisce che l’omicida abbia lavato con cura l’arma o l’abbia avvolta in un contenitore (zaino o asciugamano) per non sporcare durante la fuga.La perizia della professoressa Cristina Cattaneo parla inoltre di circa 15-20 minuti di agonia di Chiara, durante i quali la ragazza ha tentato di difendersi e scappare.