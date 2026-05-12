Venezia, aizza il cane contro il Pd: sbranato il volantino, video-choc e polemica

Scoppia la polemica a Venezia per un video pubblicato su Facebook da un giovane veneziano, in cui incita il suo cane contro un volantino elettorale dei candidati del Pd Margherita Fonte e Mattia Costantini. Nel filmato, girato in dialetto, l’uomo afferma: "Le moschee a Venezia potete metterle a casa vostra", poi aizza l’animale a mordere il volantino. "Questa è la fine che meritate, sbranati vivi", aggiunge, definendoli "topi". Il video ha suscitato immediate reazioni. Matteo Bellomo, coordinatore della campagna di Martella Sindaco, lo ha definito "una minaccia politica e personale esplicita, violenta, allucinante".

Ha espresso piena solidarietà a Fonte e Costantini e ha lanciato un duro attacco politico: "Alcuni evidentemente non hanno capito cosa significhi campagna 'con il sorriso' o 'non attaccheremo mai gli avversari'". Bellomo ha chiesto a Simone Venturini e alla sua coalizione di condannare immediatamente l’accaduto, "smentendo chi sceglie di alimentare una campagna costruita sulla paura, sull’odio e sulla demonizzazione dell’avversario".

Da parte loro, Margherita Fonte e Mattia Costantini hanno annunciato di stare "facendo le opportune valutazioni per tutelarci nelle doverose sedi giudiziarie, anche in sede penale". I due candidati Pd hanno sottolineato: "Quanto accaduto supera ogni limite accettabile. Questo è il risultato di settimane di bombardamento mediatico e clima d’odio creato ad arte". Secondo loro, le campagne elettorali dovrebbero basarsi sul confronto di idee e contenuti, non su aggressioni personali, insulti e minacce. Per questo oppongono "la fiducia nel confronto civile e democratico".