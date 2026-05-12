Prato, difende la collega molestata: accoltellato, è in fin di vita. Due fermi, uno choc: chi sono

Ennesima aggressione a Prato. Qui un giovane italiano di 23 anni è stato aggredito e accoltellato la notte scorsa nelle vicinanze della centralissima piazza Mercata. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura. Il giovane, che a causa dell'emorragia era andato in arresto cardiaco, è stato soccorso e rianimato dal personale sanitario del 118 e poi portato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Le condizioni del 23enne sono definite gravissime.

A essere sospettati, due uomini fermati dagli agenti della polizia di Stato. Da quanto ricostruito, il 23enne, dipendente di uno dei locali che si trovano sotto le logge, intorno all'una della notte è uscito in compagnia di una collega dopo aver chiuso l'attività e ha incrociato due uomini, un italiano e un sudamericano, che avrebbero molestato la ragazza e gli avrebbero chiesto dei soldi. Il 23enne avrebbe cercato di difendere la collega e a quel punto uno dei due uomini ha estratto un coltello col quale lo ha colpito al cuore. Per questo il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento cardiochirurgico ed è ora ricoverato in rianimazione, intubato e in prognosi riservata.