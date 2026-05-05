Famiglia nel bosco, la figlia ricoverata in ospedale per una "patologia ostruttiva"

La figlia più piccola della Famiglia Trevallion-Birmingham, la cosiddetta Famiglia nel bosco è ricoverata, da domenica, in ospedale per una crisi respiratoria forse legata a un'allergia. A renderlo noto Marina Terragni, garante per l'infanzia e l'adolescenza. Quest'ultima ha anche aggiunto che la madre non era accanto alla figlia durante la degenza. "In base a quanto dichiarato dall'ospedale - ha spiegato - la bambina è ricoverata per una 'patologia ostruttiva'".

La più piccola dei Trevallion è stata visitata, però, dalla Garante dei diritti dell'infanzia dell'Abruzzo, Alessandra De Febis che ha ricostruito l'episodio, sottolineando: "Ho fatto personalmente visita alla bambina lunedì mattina. Il ricovero è stato disposto in via meramente precauzionale, di concerto tra il reparto che ha in cura la minore e la pediatra di riferimento. I genitori sono stati informati tempestivamente ed entrambi hanno fatto regolarmente visita alla piccola sia ieri che oggi. La situazione è sotto controllo e, non appena le condizioni lo consentiranno, la bambina sarà dimessa".

Poi l'appello alla tutela della riservatezza "dovuta ai minori prevista prima di tutto dall'etica e poi dalla legge". La puntualizzazione arriva dopo che, oggi pomeriggio, sulla sua pagina Facebook Terragni ha pubblicato un post per dare notizia che "Una dei bambini 'del Bosco' "è ricoverata in ospedale da domenica".