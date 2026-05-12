Garlasco, altro sospetto dei pm: "Andrea Sempio non aveva ragioni per passare da via Pascoli"

Non fu una casualità. Per la Procura di Pavia, Andrea Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi il 13 agosto 2007. Il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi dichiarò di essere passato in via Pascoli a Garlasco dopo aver "notato la presenza di un'ambulanza e di diverse persone". Di quel suo passaggio davanti all'abitazione nei mesi scorsi erano riemerse anche alcune foto. Eppure negli atti gli inquirenti riportano anche le piantine della zona. E a riguardo scrivono che "non si capisce per quale motivo" Sempio in auto col padre, dopo le ore 15 di quel giorno, passando da casa della nonna del ragazzo a quella familiare, "avrebbe dovuto transitare all'altezza di via Pascoli", dato che non era lungo il percorso. Anzi, la casa dei Poggi si trovava "esattamente nella direzione opposta".

In un verbale del 2008 il giovane aveva dichiarato che "nel transitare per via Pavia giunti all'altezza di via Pascoli, notavo la presenza di un'ambulanza e delle persone". Sempre per i pm, però, non è "verosimile che dal breve tratto di via Pavia, percorso dall'indagato e dal padre, fossero visibili le persone presenti in via Pascoli, considerata la distanza e la presenza di due rotatorie". Secondo l'accusa, dunque, la versione di Sempio è "palesemente inverosimile".