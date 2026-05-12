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Modena, un proiettile di mortaio in classe: caos e scuola evacauta

martedì 12 maggio 2026
Modena, un proiettile di mortaio in classe: caos e scuola evacauta

1' di lettura

Un proiettile di mortaio risalente alla Prima guerra mondiale estratto dallo zaino durante la lezione di storia. Il gesto folle di uno studente del terzo anno del liceo classico Muratori San Carlo di Modena ha scatenato il panico in classe. "Ha una bomba, ha una bomba", si sente gridare nel video - andato immediatamente virale sui social - che ha immortalato la scena.

Il professore, resosi conto della situazione, ha prontamente avvisato il preside della scuola Luigi Vaccari che, a sua volta, ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, mentre l'intervento inizialmente richiesto da parte degli artificieri è stato annullato perché non necessario.

La scuola è stata evacuata, mentre l'ordigno è stato portato nel cortile e poi prelevato dai militari dell'Arma per ulteriori accertamenti. Gli studenti, inizialmente radunati davanti all'ingresso, sono potuti rientrare in classe per le attività pomeridiane.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, l'intenzione dello studente era solamente quella di mostrare l'ordigno al professore ma, come ha fatto sapere il preside della scuola, ci saranno conseguenze disciplinari. "Siamo certi - ha detto - che non volesse essere uno scherzo ma che si è trattato di una ingenuità, che però avrà ripercussioni disciplinari. "Il gesto di questo studente ha portato l’evacuazione della scuola e l’interruzione delle lezioni, non può passare inosservato".

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