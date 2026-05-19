Immigrazione clandestina, Piantedosi proroga i controlli al confine con la Slovenia

"Sono 648 le persone arrestate da quando sono stati ripristinati i controlli al confine tra Italia e Slovenia: tra queste, 277 per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A ciò si aggiungono quasi 1,5 milioni di persone identificate, 700mila veicoli controllati e 11mila stranieri irregolari rintracciati". Lo ha scritto su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi .

Nel novembre 2025 la misura è stata approvata anche dalla Commissione Europea che l'ha ritenuta motivata dal "continuo rischio di infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori nella Rotta balcanica, la crisi in Medio Oriente e in Ucraina, l'alta presenza di reti di trafficanti di esseri umani e l’innalzamento del livello di allerta associato con il Giubileo e delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali".

Il 18 giugno prossimo la sospensione di Schengen sarebbe scaduta, ma ora Piantedosi ha annunciato la proroga dei controlli. "Intendiamo - ha scritto il ministro su X - proseguire lungo questa strada, prorogando i controlli che, come fatto fino ad ora, non avranno ricadute sulla circolazione transfrontaliera e sul traffico di merci".