Andrea Sempio, Cuno Tarfusser denuncia: "Consulenza assolutamente vietata"

Il caso Garlasco aggiunge tasselli quasi quotidiani ormai. Soprattutto mediaticamente, è una storia che si allarga a macchia d’olio invece di restringersi verso una conclusione che sia definibile come giustizia. Cosa non va, ora, nell'analisi del profilo criminologico di Andrea Sempio, redatta dal colonnello dei Carabinieri Anna Bonifazi e basata sull’esame delle interviste televisive, dei suoi “soliloqui” in auto, di alcuni suoi appunti e di alcuni messaggi da lui pubblicati su forum online? È la domanda che ci si pone a Quarta Repubblica, programma di approfondimento di Rete4 ed il conduttore, Nicola Porro, chiede un parere ad un ospite illustre: “Cuno Tarfusser, lei è stato procuratore capo a Bolzano, sostituto a Milano, giudice e vice-presidente della Corte Penale Internazionale, oggi ex-magistrato. Come le sembra questo documento? Si fanno queste analisi sulle interviste fatte in televisione per tratteggiare il profilo del possibile assassino?”.

Andrea Sempio e il giallo del treno: la scoperta che può cambiare tutto Lo scontrino del parcheggio di Vigevano resta ancora un mistero. Troppi i dubbi non ancora chiariti sul tragitto che And...

Tarfusser spiega: “Io non conosco gli atti di questo processo, non conosco nulla di questo processo e quindi non mi esprimo nel merito. L'unico atto che conosco è quello di cui avete mostrato il servizio e questa è una consulenza tecnica assolutamente vietata. Veramente non posso immaginare come il procuratore Napoleone possa avere dato incarico ai Carabinieri di fare una roba di questo genere”. Porro trasecola: “No, scusi, vietata, scusi, dottore, scusi, non ho capito. Lei ha detto una consulenza assolutamente vietata?”.

Garlasco, "ti guardo negli occhi": le parole (clamorose) di Suor Anna Monia a Quarta repubblica Dopo 19 anni, e nel pieno di una nuova bufera giudiziaria, l'appello all'assassino di Chiara Poggi, guardandolo ...