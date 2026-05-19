Sub italiani morti alle Maldive: nella ricostruzione l'errore fatale

Una vera e propria staffetta il recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Al momento solo due sono stati portati in superficie. A spiegare lo svolgimento delle operazioni è Mohammed Hussain Sharif, portavoce del governo maldiviano. "Come sapete quando li hanno trovati, i corpi erano tutti insieme e si trovavano nel terzo settore della grotta", ha detto. "Il piano è cercare insieme ai sub finlandesi, alla guardia costiera e alla polizia di portarli in superficie. A quel punto i sub della Guardia Costiera li porteranno dai 30 metri ai 7 metri e dopo questa fase ci saranno le ultime operazioni e verranno portati completamente in superficie".

Quattro, su cinque corpi, sono stati trovati tutti nello stesso cunicolo delle grotte di Dhekunu Kandu. Stando alla ricostruzione i sub stavano tentando disperatamente di uscire dal cunicolo, ma si erano persi, e invece di tornare da dove erano arrivati, dal corridoio largo più o meno tre metri e lungo una decina di metri che collega la prima alla seconda cavità, hanno sbagliato e - presi dal panico perché avevano solo pochi minuti a disposizione per risalire e a causa della poca visibilità - sono entrati nel tunnel sbagliato. Senza avere vie d'uscite.