Maldive, "il filo d'Arianna": sub italiani morti, un'ipotesi agghiacciante

Un dosso di sabbia, un cunicolo sbagliato e pochi minuti d’aria. È questa l’ipotesi che nelle ultime ore prende corpo attorno alla morte dei sub italiani nella grotta vicino ad Alimathà, alle Maldive. A ricostruire la possibile dinamica sono stati i sub finlandesi di Dan Europe, tornati sul luogo della tragedia per nuovi rilievi. E il quadro che emerge è inquietante. La grotta si raggiunge dopo una discesa di circa 50 metri. All’ingresso c’è una grande cavità illuminata naturalmente, con fondo sabbioso. Da lì parte un corridoio stretto, lungo quasi trenta metri, che conduce a una seconda stanza molto più profonda, a circa 65 metri, completamente buia. “La visibilità, usando l’illuminazione artificiale, era ottima”, spiega Laura Marroni, CEO di Dan Europe. Il problema sarebbe nato al ritorno.

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Prima dell’accesso alla seconda cavità c’è infatti un dosso di sabbia creato dai movimenti dell’acqua. In entrata lo si supera facilmente. In uscita, invece, cambia prospettiva e può sembrare una parete. È qui che i sub potrebbero aver perso l’orientamento. Spiega la Marroni: “Sulla sinistra, sempre in uscita dalla seconda grotta, c’è invece un altro corridoio ben delineato e col fondo piatto”. Un passaggio che, però, non conduce all’esterno.

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“I corpi dei sub sono stati trovati tutti lì dentro, come se l’avessero scambiato per quello giusto, ma lì non c’era via di uscita”. A complicare tutto la scarsa autonomia delle bombole. I sub stavano utilizzando attrezzature standard da 12 litri. “Si parla di dieci minuti, forse anche meno” dice Marroni, riferendosi al tempo utile per esplorare la seconda grotta. E in caso di errore, il panico può diventare decisivo. “Rendersi conto che la strada non è giusta e avere poca aria magari dopo aver fatto avanti indietro, terrorizza. Allora si respira velocemente e l’aria cala”.

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