Carlo Sommacal: "Ecco perché non sono andato ad attendere le bare di mia moglie e di mia figlia"

Carlo Sommacal è rimasto a Genova, a casa con suo figlio Matteo, in attesa del rientro dei corpi della moglie Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, morte nella grotta sommersa dell’atollo di Vaavu alle Maldive. "Sono rimasto a Genova, a casa con mio figlio, perché mi avevano preannunciato che non avrei potuto avvicinarmi alle bare. Neppure per una carezza. Mi hanno spiegato che sarebbero state subito portate all’istituto dove saranno svolte le autopsie".

Dopo giorni di attesa angosciante tra contatti con la Farnesina, conferme, dettagli fisici, fotografie e tatuaggi per il riconoscimento, Sommacal vive un’attesa che non finisce mai. "Sono molto stanco", confida.In queste ore la famiglia è stretta nell’abbraccio di parenti e amici. Il figlio Matteo, profondamente provato per aver perso mamma e sorella, è al centro delle attenzioni. "Matteo è molto provato. Ha perso la mamma e la sorella, che amava profondamente. Ieri la sua ragazza, per fargli sentire l’affetto di tutti, gli ha organizzato una cena a sorpresa con gli amici. Mi sono davvero commosso", racconta Sommacal.

"È stato anche un modo per stargli vicino, per non lasciarlo solo in queste ore".Il rientro dei feretri in Liguria non rappresenta ancora il momento del saluto definitivo, ma prima di tutto un passaggio medico-legale necessario all’inchiesta aperta dalla procura di Roma sulla spedizione subacquea. Gli esami dovranno chiarire le cause della morte e fornire elementi utili alla ricostruzione di quanto accaduto nella grotta sommersa.